Bertens spoelt Wimbledon-kater weg met dikke zege in Gstaad

Bertens verloor begin juli in de eerste ronde van Wimbledon van de Roemeense Sorana Cirstea en zakte daardoor op de wereldranglijst naar de 35ste plaats. Krunic is de mondiale nummer 93. Het was voor het eerst dat beide speelsters tegenover elkaar stonden op het hoogste tennisniveau.

In Gstaad is Bertens als tweede geplaatst. De Duitse Anna Zaja is in de tweede ronde de tegenstandster van de Nederlandse. Zaja, die 250ste staat op de wereldranglijst, was maandag te sterk voor de Roemeense Patricia Maria Tig. Caroline Garcia uit Frankrijk is de nummer één van de plaatsingslijst in het Zwitserse dorp.