Bertens stijgt naar hoogste positie ooit

Bertens doet deze week mee aan het hoog aangeschreven WTA-toernooi van Madrid. De pupil van coach Raemon Sluiter bereikte zaterdag al de tweede ronde op het gravel in de Spaanse hoofdstad door Ekaterina Makarova uit Rusland te verslaan. Bertens treft nu Timea Bacsinszky, de Zwitserse die in de openingsronde de Spaanse Garbiñe Muguruza verraste.

De zwangere Serena Williams staat bij de vrouwen nog steeds aan kop, hoewel de 35-jarige Amerikaanse sinds de Australian Open niet meer in actie is gekomen. Het lijkt een kwestie van tijd tot Williams de koppositie weer moet afstaan aan Angelique Kerber. vond haar naam maandag terug op de negentiende plek, twee plaatsen hoger dan vorige week. Eerder dit jaar stond ze al even op de twintigste positie.