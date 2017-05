Bertens stijgt naar negentiende plek op wereldranglijst

De pupil van coach Raemon Sluiter bereikte afgelopen week op het gravel in Rome de halve finales, waarin ze moest buigen voor Simona Halep, de Roemeense nummer vier van de wereld. Deze week verdedigt Bertens haar titel én een flinke hoeveelheid punten op het toernooi van Neurenberg. Vorig jaar pakte ze op het gravel in Duitsland haar tweede WTA-titel. Het bleek toen de opmaat richting een stunt op Roland Garros, waar ze de halve finales bereikte.

Bertens begint in Neurenberg tegen Katharina Gerlach. Het Duitse talent is met een wildcard toegelaten tot het toernooi.

De wereldranglijst wordt aangevoerd door de Duitse Angelique Kerber, gevolgd door de zwangere Amerikaanse Serena Williams. Elina Svitolina schoot de top tien in dankzij haar overwinning in Rome. De 22-jarige tennisster uit Oekraïne steeg van de elfde naar de zesde plek.

Bij de mannen debuteerde Alexander Zverev in de top tien. De twintigjarige Duitser schreef zondag het masterstoernooi van Rome op zijn naam door Novak Djokovic, de nummer twee van de wereld, in de finale te verslaan. Zverev klom daardoor van de zeventiende naar de tiende plaats. Robin Haase, afgelopen week actief op de Melkhuisje Masters in Hilversum, leverde drie plekken in en staat nu 46e.