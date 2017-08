Bertens stijgt twee plekken, Haase zakt er één

Bertens verruilde de 27ste voor de 25ste plek. Haar hoogste positie ooit was de achttiende, eind mei van dit jaar. Simona Halep verloor zondag de finale in Cincinnati, waardoor de Roemeense niet de nieuwe aanvoerster van de ranking is. Halep blijft tweede, achter de Tsjechische Karolina Pliskova.



Garbiñe Muguruza uit Spanje, die in de finale Halep eenvoudig aan de kant zette, steeg van de zesde naar de derde plek. De Duitser Angelique Kerber bewandelde de omgekeerde weg en zakte drie plaatsen naar nummer zes. Richèl Hogenkamp (102), Arantxa Rus (141), Quirine Lemoine (149), Lesley Kerkhove (170), Cindy Burger (234), Bibiane Schoofs (263) en Michaëlla Krajicek (452) staan op een straatlengte afstand van Bertens.



Bij de mannen leverde Robin Haase, de hoogstgeklasseerde Nederlander, één plek in. De dertigjarige Hagenaar is nu 36ste. Tallon Griekspoor is de volgedne Nederlander op plek 292.