Bertens treft Sakkari op US Open

Kerkhove via kwalificaties naar hoofdtoernooi US Open

20:20 Lesley Kerkhove heeft zich via het kwalificatietoernooi verzekerd van deelname aan de US Open in New York. De Nederlandse tennisster won ook haar derde en laatste partij in de voorronde. De 25-jarige speelster versloeg de Bulgaarse Viktorija Tomova in drie sets: 6-3 4-6 6-3. Kerkhove bezet momenteel de 170e plek op de wereldranglijst, Tomova staat zes plaatsen hoger.