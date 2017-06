Bertens wel gemakkelijk door in dubbelspel

City-aankoop Ederson na Buffon duurste keeper ter wereld

12:46 De Braziliaanse doelman Ederson Moraes gaat van Benfica naar Manchester City. Met de overgang is, zo meldt de Portugese club vandaag, een transfersom van 40 miljoen euro gemoeid. Daarmee is Ederson de op één na duurste keeper achter de Italiaan Gianluigi Buffon, voor wie Juventus in 2001 40,2 miljoen euro betaalde.