Blog: 'The queue is net een festival'

Sportgek Minne is met tennisfan Stefan, zoon van een andere collega, om 6 uur ’s ochtends in de queue gegaan, misschien wel de meest beroemde wachtrij ter wereld. Een paar maanden geleden bedachten ze dat het wel leuk zou zijn een keer naar Wimbledon te gaan. Zo gezegd, zo gedaan.



Minne logeert in Noord-Oost Londen en moest wel eerst twee uur in drie verschillende bussen om in het ‘SW19’ te komen, zoals de wijk van Wimbledon heet. Rond de klok van 11 uur stapten de twee het park binnen, keurig op tijd voor het begin van de partijen. Voor 25 pond (wel cash betalen) kochten ze een groundpass, die toegang geeft tot alle banen, behalve Centre Court en Court 1.



Ik loop elke dag langs het begin van de queue en ben wel benieuwd hoe het er daar aan toegaat. ,,Het is een festivalsfeer”, vertelt Minne. ,,Om half 8 ’s ochtends werden de eerste flessen bier en champagne opengetrokken. En de vuilnisman van Jamaicaanse afkomst gaf ook nog even een showtje weg.” Omdat je bij het betreden van de rij een nummertje krijgt, in dit geval 4.075, hoef je niet bang te zijn dat mensen voortrekken en kan je ook lekker in het gras gaan liggen. ,,De rij blijft in beweging, dus het wordt geen moment saai. Ik denk dat er wel 10 duizend mensen in stonden vandaag.”



Straks gaan ze op Murray Mountain liggen, om op het grote scherm naar de Schotse titelverdediger te kijken. Met 29 graden zal het biertje wel smaken. Ik ben een beetje jaloers.