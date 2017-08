'Bolt op 2 september met ManUnited tegen Barça'

Bolt maakte er nooit een geheim van graag nog eens met zijn favoriete club Manchester United mee te willen trainen. Nu zijn er gesprekken gaande om de achtvoudig olympisch kampioen zelfs een deel mee te laten voetballen in het benefietduel, dat plaatsvindt in het weekeinde dat de Engelse en Spaanse competitie stilliggen vanwege een interlandweek.



Het is nog wel de vraag of Bolt op tijd fit is om over een kleine drie weken aan de aftrap te verschijnen. De Jamaicaan viel zaterdag geblesseerd uit tijdens de 4x400 meter. Hij kreeg kramp tijdens zijn sprint.