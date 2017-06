Bondscoach Löw ziet toekomst in 'stagiair' Klose

In aanloop naar de halve finale tegen Mexico op de Confederations Cup in Rusland is de topscorer aller tijden van Duitsland als een soort van stagiair aanwezig. Klose, met 16 goals topscorer aller tijden op het WK voetbal, traint voornamelijk de aanvallers van Die Mannschaft.

De 39-jarige Klose, die 71 keer voor Duitsland scoorde in 137 interlands, is coach in opleiding. ,,Het zou mooi zijn als hij de komende tijd volledig tot onze beschikking staat'', aldus Löw. ,,Het is nu aan hem te leren, mee te kijken en zijn diploma's te halen. Of hij een 'groot' trainer wordt is nu nog niet te zeggen. Miroslav merkt ook wel dat het heel iets anders is om te coachen dan om zelf te spelen.''