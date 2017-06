Bosschenaar Moreno Rutten verlengt contract bij VVV Venlo

Rutten reageert op de clubwebsite van VVV Venlo opgewerkt over zijn verlenging. ,,Ik heb er altijd al van gedroomd om in de eredivisie te spelen en vooral in de Kuip tegen mijn oude club Feyenoord", zegt de in Den Bosch geboren rechtsback. Na Feyenoord debuteerde Rutten in 2012 bij FC Den Bosch in het betaalde voetbal.