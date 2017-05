Bosz na de verloren finale: Het heeft er vandaag gewoon niet ingezeten

,,Om heel eerlijk te zijn: het heeft er vandaag gewoon niet ingezeten.'' Bosz hoopte vooraf dat zijn ploeg de wedstrijd in handen kon nemen, maar Ajax slaagde niet in die opzet. Al na achttien minuten opende Manchester de score. ,,Je moet tegen zo'n ploeg niet op achterstand komen en dat gebeurde al snel. Op een ongelukkige manier ook nog. Dan loop je achter de feiten aan. En na rust zaten we nog niet of het was al 2-0 uit een klutsbal.''



Nooit kwam Ajax in het spel. Bosz: ,,Onze middenvelders werden kort gedekt, ze lieten Sánchez steeds indribbelen. En zelf spelen ze alles lang op Fellaini. Er waren amper kansen, aan beide kanten.''