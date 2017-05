Bosz optimistisch: Geen reden voor een complex

De persconferentie in het Stade Parc Olympique Lyonnais was amper begonnen, of het ging al over Schalke 04 een kleine maand geleden, de uitwedstrijd waarin Ajax op zijn tandvlees overleefde, ondanks een riante 2-0 voorsprong.

Door Sjoerd Mossou

Het terugkerende thema: wat kan Ajax leren van juist die wedstrijd, na de 4-1 overwinning in Amsterdam?

,,Nog een paar vragen en we zouden bijna complex krijgen’’, zei Peter Bosz na de tweede vraag in die richting. ,,Maar daar is geen enkele reden toe. Wedstrijden zijn altijd onvergelijkbaar, en dit seizoen hebben we óók in veel uitwedstrijden prima gespeeld. Natuurlijk is het anders: spelen met 60.000 man die tegen je zijn. Maar ik heb tegen de jongens gezegd dat ze moeten genieten. Dat ze vooral hun eigen spel moeten spelen.’’

Tegenstander Olympique Lyon blies zichzelf de laatste dagen volop moed in: door steeds het heilige geloof uit te spreken in een goed resultaat, van de voorzitter tot de aanvoerder. ,,Dat zou ik ook doen als ik voorzitter was van Lyon’’, aldus Bosz. ,,Dat lijkt me ook normaal.’’