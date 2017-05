Bouchard haalt weer uit naar Sjarapova: Ze was mijn idool, maar alles was nep

Barazite schiet FC Utrecht Europa in na spektakelstuk

15:25 Via strafschoppen heeft FC Utrecht zich voor het eerste sinds 2013 weten te plaatsen voor Europees voetbal. Er ging een heroïsch finaleduel van de play-offs aan vooraf tegen AZ dat werkelijk alles in zich had wat een voetbalwedstrijd zich kan wensen. Na de 3-0 in Alkmaar was het vandaag na 120 minuten ook 3-0, waarna de thuisloeg de strafschoppen beter nam.