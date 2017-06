Boze Nadal: Na deze pot zal je nooit meer umpire van me zijn

Nadal kreeg in het begin van de partij twee waarschuwingen van Ramos, die vond dat de Spanjaard te veel tijd nam om te serveren. De negenvoudige winnaar van Roland Garros nam dat de Portugese umpire niet in dank af. ,,Ik werk een lang punt af aan het net, keer terug naar de achterlijn en krijg vervolgens een waarschuwing. Mag ik mijn handdoek op dat moment dan niet vragen", vroeg Nadal aan de arbiter. ,,Bij andere umpires is dat geen enkel probleem, bij jou duidelijk wel. Dan zal je me nog veel waarschuwingen moeten geven. Doe maar, na deze wedstrijd zal je nooit meer umpire van me zijn", sloot Nadal de discussie af met een dreigement.