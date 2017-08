Boze Van Dijk wil officieel weg: Relatie met club heeft deuk opgelopen

Van dat laatste klopt niets, zo meldt Van Dijk nu. ,,Laat helder zijn dat ik nooit heb geweigerd om te trainen. Mij is gevraagd hoe ik me bij deze situatie voelde, en daarbij heb ik eerlijk aangegeven dat ik niet rustig in mijn hoofd was. Daarop heeft de trainer besloten dat ik niet bij het eerste team mocht trainen. De suggestie die nu gewekt is, vind ik beledigend.''



Mede daardoor heeft Van Dijk nu officieel een transferverzoek ingediend. ,,Ik ben en blijf iedereen dankbaar, maar de relatie met de club heeft een deuk opgelopen. Ik heb dit verzoek ingediend, omdat ik naar mijn idee geen andere mogelijkheid meer heb. Bij herhaling heb ik mijn wensen kenbaar gemaakt, maar interesse van grote clubs werd stelselmatig van tafel geveegd. Het is voor mij nu tijd om te vertrekken, en ik hoop dat we tot een bevredigende oplossing komen.''