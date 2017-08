Brabantse atletes Broersen en Boekelman een uniek WK-duo

Een jaar geleden was er plots dat filmpje. Van twee giebelende meiden die op de aanstekende tonen van een oude Maywood-hit zongen dat ze 'on my way to Rio' waren. Nadine Broersen (27) en Melissa Boekelman (28) kennen elkaar al vanaf de tijd dat ze als kleine meisjes tegenover elkaar stonden tijdens pupillenwedstrijdjes. ,,Dacht ik: 'shit' daar is Melissa weer."

Nu kunnen de twee er hartelijk om lachen. Sterk nog, ze lachen samen wat af. ,,Daarom vind ik het absoluut leuk dat Melissa ook meegaat", zegt de meerkampster uit Dongen aan de vooravond van de WK atletiek in Londen. De in Breda opgegroeide kogelstootster Boekelman laat weten dat dat gevoel wederzijds is. ,,Vorig jaar zaten we in de aanloop naar Rio bij elkaar op de kamer en hebben we elkaar gevonden. Je kent elkaar vanuit de jeugd al heel lang, maar toen trokken we voor het eerst samen op naar een grote wedstrijd."

Volledig scherm Nadine Broersen in actie op de Spelen van Rio, waar ze kamergenote was van Melissa Boekelman. © Pro shots

Problemen

Oud-wereldkampioene Broersen ging naar Rio met een rugzak vol problemen. Het boterde vooral niet meer tussen haar en coach Ronald Vetter. Boekelman was er zonder noemenswaardige steun van de Atletiekunie in geslaagd Rio te bereiken. Ook in Brazilië stond ze er grotendeels in haar eentje voor. ,,Ik had geen eigen coach bij me. Ik kon me aansluiten bij Ronald Vetter, maar dat is toch anders dan wanneer je iemand hebt die daar helemaal voor jou is."

In die setting vonden 'B&B' elkaar als soulmates. ,,Ik denk dat we een goede invloed op elkaar hebben", zegt Broersen nu. ,,Als het effe niet lekker gaat, is het fijn dat de ander er dan is", vult Boekelman aan. Of Broersen daarom de kogel dit jaar verder heeft gestoten dan ooit? De twee veren samen op en bezweren fel dat het daarom niet draait. ,,Nee, het is de ontspannen sfeer die we bij elkaar vinden. We kennen elkaar gewoon goed en weten ook wanneer we een stapje terug moeten doen", verduidelijkt Broersen.

Als de lastige periode die beiden achter de rug hebben ter sprake komt, wordt pas echt duidelijk hoe onvoorwaardelijk sterk de band tussen de twee is geworden. Broersen krijgt niet eens de tijd om de vraag te beantwoorden of ze tot vorig jaar oog had voor de problemen van Boekelman. ,,Daar kan zij niks aan doen", springt de kogelstootster in de bres voor haar maatje. ,,Wat kon ik doen. Het had te maken met beleid", zegt Broersen op haar beurt dat Boekelman weinig te verwijten valt. ,,Ik denk dat jij het vervelend vond voor mij, maar je kon er ook niks aan veranderen", reageert Boekelman op de woorden van haar teamgenote. ,,Het enige wat jij kon doen, en wat ik heel fijn vond, was een arm me heen slaan en zeggen: het is kut, doe je best en laat zien wat je kunt."

Er voor elkaar zijn. Ook zonder woorden, dat is volgens Boekelman de kracht van hun band. ,,Ik denk dat we ook nooit ruzie zouden hebben", valt Broersen haar lachend bij. ,,We kunnen eerlijk tegen elkaar zijn en we kunnen direct zijn." Boekelman: ,,En dan is het misschien even slikken of confronterend, maar dan weet je wel gelijk waar je aan toe bent."

Pupillentijd

'B&B' kennen elkaar al van hun pupillentijd. Toen stonden ze vooral tegenover elkaar. De kleine Melissa in het tenue van Sprint en later Achilles; Nadientje in de kleuren van Atledo en later Sprint. Boekelman: ,,We deden vooral veel driekampjes: 60 meter, verspringen en speerwerpen geloof ik."

Waarom Broersen wel bij de meerkamp bleef? ,,Wat moet ik anders gaan doen", reageert ze spontaan. Boekelman schiet in de lach en werpt zich vervolgens weer op als de beschermvrouwe van haar roomie. ,,Nadine is sterk in de breedte. Zij is in alles goed. Misschien had ze in hoogspringen verder kunnen gaan, maar in de meerkamp pak je er superveel punten mee. Dus waarom zou je alleen gaan hoogspringen als je de rest ook heel goed kan."

Nadine weegt de woorden van Melissa: ,,Ik denk echt dat ik me niet goed zou kunnen focussen op één onderdeel. Dat zou lastig zijn voor mij." Melissa weegt de woorden van Nadine: ,,Ik had misschien wel meerkampster willen blijven. Ik vond het leuk, was er heel goed in, trainde maar drie van de zeven onderdelen en was belachelijk goed in de werpnummers. Toen ik een keer mijn enkelbanden scheurde bij het hordenlopen, was dat het moment om te kiezen voor het werpen."

Boekelman laat tegenwoordig alleen de kogel door de lucht vliegen. ,,Discus doe ik ook niet meer. Behalve met de club in de competitie. Dan smijt ik hem graag even weg."Ook Broersen doet graag mee. ,,Op dat moment ben ook ik maar een atlete die het leuk vindt om aan een wedstrijd mee te doen", vult Broersen aan. Welke onderdelen ze dan meepakt? ,,Meestal hoogspringen, speerwerpen, estafette en verspringen", antwoordt Boekelman ongevraagd. Zulke dingen weten de twee van elkaar, verontschuldigt de kogelstootster zich.

WK

Zo ook over wat ze dit weekeinde en volgende week willen gaan doen op de WK in Londen. Wie heeft de lat het hoogst gelegd? ,,Daar praten we niet eens over", zegt Boekelman. ,,Daar gaat het ook niet om." Het draait erom dat je elkaar aanvoelt. Broersen: ,,Ik weet dat Melissa er alles aan gaat doen om de finale te halen." Boekelman: ,,Dat geldt ook voor Nadine. Dat zijn dus van die dingen waar we niet zo veel over praten." Broersen: ,,Is ook helemaal niet nodig." Boekelman: ,,Je hoopt dat de ander het zo goed mogelijk doet. Voor mij is dat een plek in de finale. Nadine heeft een mindere periode achter de rug. Ik denk dat wanneer zij op alle onderdelen kan laten zien dat ze weer aan het terugkomen is, dat dan het WK voor haar geslaagd is. Dat heeft ze me zo niet verteld. Dat weet ik. Daar ken ik haar goed genoeg voor."