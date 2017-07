Brama maakt droom waar: Wil dit gewoon eens meemaken

Hij wist donderdagavond in het Europese treffen met Lech Poznan dat hij bezig was aan zijn laatste optreden voor FC Utrecht. Wout Brama was op dat moment al rond met Central Coast Mariners, maar omdat de personele nood hoog was bij de ploeg van Erik ten Hag stelde hij het afscheid nog even uit. Omdat bijna niemand op de hoogte was van zijn nakende vertrek, werd het een afscheid in stilte. In de stijl van de voetballer Wout Brama, zeg maar. ,,Voor de club en de trainer vind ik dit heel vervelend", zegt Brama over zijn plotse transfer. "Ik heb het bij Utrecht geweldig naar de zin gehad, en Erik (ten Hag, red.) heeft me in de winterstop van Zwolle gehaald. Bij Zwolle stond in mijn contract dat ik gratis weg kon en hier had ik mijn contract zo ingericht dat de club zou meewerken bij een transfer buiten Europa.''