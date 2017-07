Broddelwerk van PSV en dus direct druk op de ketel

EINDHOVEN - Het seizoen 2016-2017 was voor PSV op 14 mei eigenlijk al afgelopen, maar herleefde donderdagavond toch nog in het Philips Stadion.

Volledig scherm Aanvoerder Marco van Ginkel van PSV baalt na het 0-1 verlies tegen NK Osijek. © ANP

Na alle wanvertoningen van vorig seizoen voelden de toeschouwers in Eindhoven zich alsof ze met een teletijdmachine een jaar terug waren gegaan. De problemen bij PSV die vorig jaar al zichtbaar waren en uiteindelijk tot een totaal mislukt seizoen leidden, zijn nog steeds niet opgelost.

Muur

PSV bokste vergeefs tegen een muur en zag tot overmaat van ramp zelf de dijk achterin ook nog breken. Een enorme fout van Daniel Schwaab kon in eerste instantie nog gepareerd worden door keeper Jeroen Zoet. De club raakte ineens het momentum kwijt. Kort na het Duitse knoeiwerk veroorzaakte Joshua Brenet een penalty en kregen de stugge Kroaten met de 0-1 een riante uitgangspositie om door te gaan in de Europa League in de schoot geworpen. "Het wordt een hels karwei", besefte Cocu na afloop. Hij kapittelde met name zijn centrale verdedigers, die geen lef, durf en overtuiging toonden. De opbouw was bijna de hele wedstrijd beroerd, met veel te veel balletjes breed en voorzichtige openingen.

Volledig scherm Luuk de Jong, Gastón Pereiro en Hirving Lozano balen. © ANP

Sollicitant

De eerste kennismaking van het nieuwe PSV met het Eindhovense publiek verliep vanaf de eerste minuten al stroef. PSV wilde net als een sollicitant of een verliefde bij het eerste werkbezoek of de eerste afspraak indruk maken, maar het werd broddelwerk van de ergste soort. "We hadden afgesproken om te stormen en in de eerste minuten leek het ook die kant uit te gaan", aldus Cocu. Tot ontzetting van de geplaagde oefenmeester liep het vrijwel de hele eerste helft van geen kant. PSV miste in de opbouw de creativiteit van bijvoorbeeld Andrés Guardado, die de afgelopen seizoenen de assisten maar vooral de voorassisten bij PSV voor zijn rekening nam. De vraagtekens die er bij velen toch al waren, veranderden snel in forse uitroeptekens. Weinig beweging, geen creatieve geesten op het veld, slordigheden alom en niemand kon het patroon doorbreken.

Volledig scherm Nicolas Isimat-Mirin, Santiago Arias, Marco van Ginkel en Daniel Schwaab. © Pro Shots

Miljoenenstrop

Oude wijn in nieuwe zakken kortom, na een toch al belabberd en beschamend jaar. PSV belandde weer in de sleur van vorig seizoen, waarin het teleurstelling op teleurstelling stapelde. De houterig ogende Kroaten hadden de matige PSV-optredens van de eerste seizoenshelft van vorig jaar kennelijk goed bestudeerd en totaal geen trek om de PSV'ers ook maar enige ruimte te geven. Ze trokken zich massaal terug. "Ze hopen daarbij op één momentje en dat komt dan ook nog", zag Cocu tot zijn afgrijzen. PSV had van achteruit niet de oplossing voorhanden en voorin en op het middenveld ontbrak het aan finesse. Luuk de Jong, inmiddels aanvoerder-af, oogde wederom zeer ongelukkig in de punt van de aanval en heeft zijn vormcrisis van vorig seizoen nog steeds niet kunnen afschudden. Voor PSV dreigt door de zeperd van gisteren niet alleen een ongelooflijke afgang, maar ook een miljoenenstrop.