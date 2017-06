Buffon hoopt dat Alves hem aan ontbrekende prijs helpt

Wordt het Bale of Isco? Zidane laat niets los

21:09 Trainer Zinedine Zidane van Real Madrid wil niets verklappen over zijn opstelling voor de finale van de Champions League tegen Juventus. De grote vraag is vooral of Gareth Bale in Cardiff terugkeert in de basis of dat Zidane vasthoudt aan Isco, die de Welshman de afgelopen weken naar behoren verving.