Buffon: Monaco voelt zich onoverwinnelijk

,,Als je zo jong bent, en dat weet ik uit eigen ervaring, voel je je onoverwinnelijk. Op die manier hebben ze topteams verslagen", zei Buffon die in tien CL-wedstrijden slechts twee doelpunten tegen kreeg. ,,Ik heb twee keer de nul gehouden tegen Barcelona en daarmee een weddenschap gewonnen met de jongens", grapte de veteraan.



Of dat ook gaat lukken tegen Monaco, dat thuis ongeslagen is en zes van de zev Europese wedstrijden won, is de grote vraag. ,,Monaco houdt van aanvallen en heeft daar de spelers voor. Tegen een onbevangen en onvoorspelbaar team is alles mogelijk."