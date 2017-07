Cabaret op Wimbledon

LIVE: Wimbledon maakt zich klaar voor Federer tegen Cilic

15:06 Om 15.00 uur gaat de finale van Wimbledon van start. Roger Federer neemt het op tegen Marin Cilic. Kan de Zwitser zijn achtste titel op Wimbledon halen of gaat Cilic er met de titel vandoor in zijn eerste finaleplaats op het heilige gras van Londen? Volg het hier. Roger Federer - Marin Cilic: 0-0 in sets, 0-0 in games