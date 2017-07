Cercle drukt Willem II met neus op feiten

BRUGGE - Het bezoek aan Cercle Brugge maakte veel duidelijk bij Willem II. Trainer Erwin van de Looi weet na de 5-2 nederlaag wie hij de meeste speeltijd moet gunnen op het middenveld. Dat zijn niet Thom Haye en Anouar Kali, die in de rust met een 3-0 achterstand op het bord in de kleedkamer achterbleven. Bovendien werd zichtbaar dat Kostas Tsimikas verdedigend kwetsbaar is. Willem II verloor uiteindelijk met 5-2.

Cercle liet er in het Jan Breydelstadion geen gras over groeien. Al na drie minuten stond het op een 2-0 voorsprong. De Belgen waren sterk in de omschakeling, waarin het Tilburgse middenveld veel steken liet vallen. Met balverlies leidde Ismail Azzaoui de openingstreffer in van de voet van Stephen Buyl, die niet gedekt werd in het strafschopgebied. Daarna scoorde Cercle na een aanval over de andere flank. Crysan Barcelos kon van dichtbij hard inschieten.

Een derde treffer bleef Willem II in die fase bespaard. Na een afgeslagen corner van Willem II is Cercle na twee balcontacten aan de overkant. Timon Wellenreuther bleef echter overeind tegen Barcelos. Een minuut of zes voor de rust was hij echter kansloos toen een vrije trap van Wesley Vanbelle de bovenhoek in draaide.

Willem II kon er bitter weinig tegenoverstellen. Een doelpunt van Azzaoui werd terecht wegens buitenspel geannuleerd. Cercle Brugge speelde het voetbal waar de Tilburgers met al hun technisch geschoolde spelers patent op zouden moeten hebben. Het liet de bal soms makkelijk van voet tot voet gaan. Kostas Tsimikas en Fernando Lewis moesten Belgische aanvallen ten koste van gele kaarten onderbreken. Anouar Kali bleef zo'n sanctie bespaard.

Die kwam na de rust niet meer terug. Trainer Erwin van de Looi greep in en probeerde met Daniel Crowley en Freek Heerkens - ook Thom Haye moest naar de kant - het evenwicht te herstellen. Crowley beet meteen flink van zich af oogstte geel, maar forceerde ook een strafschop. Een kwartier na de rust kon Jordy Croux daardoor vanaf de stip wat terug doen.

Cercle bracht daarop een drietal nieuwe spelers in het veld. Dat maakte het voor Willem II nog wat makkelijker. Karim Coulibaly zorgde voor de aansluitingstreffer na een uitstekende actie van Azzaoui. Het was ook de eigen verdienste van Willem II dat na de rust veel meer als een samenhangend geheel oogde.

Achterin bleef het echter kwetsbaar. Een aanval over de flank waar Tsimikas hoort te verdedigen leidde tot een vierde treffer van Cercle. Gianni Bruno kopte de voorzet binnen. Met Emre Bostanci nog voor Azzaoui lukte het Willem II niet de vooral in de eerste helft opgelopen schade weg te werken. Sterker nog; het werd zelfs nog 5-2. Timon Wellenreuther raakte een terugspeelbal op. Cordona mikte de vrije trap in de korte hoek.

Cercle Brugge - Willem II 5-2 (3-0). scoreverloop: 1. Buyl 1-0, 3. Barcelos 2-0, 37. Vanbelle 3-0, 59. Croux (pen) 3-1, 63. Coulibaly 3-2, 72. Bruno 4-2, 90. Cordona 5-2. scheidsrechter: Boterberg. toeschouwers: 1200. gele kaarten: Tsimikas, Lewis, Crowley (Willem II).