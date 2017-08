Lieke Martens (24) is in een paar weken tijd een bekende Nederlander geworden. De beste speelster van Oranje is de nieuwe ster van het vrouwenvoetbal. Straks speelt ze in het shirt van Barcelona en eet ze op de Ramblas. Met de status van Europees kampioen, hoopt ze. Een titel die als voetballende tiener zo ver weg voelde als de maan. Oranje halen was al een droom op zich.



Ze bracht er offers voor. Als 15-jarig meisje verliet Martens haar veilige Limburgse woonplaats Nieuw-Bergen en haar ouders voor een flat in Amsterdam-Osdorp. Martens ging, net als Sari van Veenendaal en Desiree van Lunteren, leven voor haar droom bij het CTO Amsterdam Talent Team. Een trainingsprogramma van voetbalbond KNVB en het Centrum voor Topsport en Onderwijs dat meisjes in staat stelt om fulltime met voetbal bezig te zijn, in combinatie met school.



Nu staat ze morgenmiddag aan de aftrap van een EK-finale. ,,Dat maakt dit toernooi ook zo mooi'', zegt ze. ,,Echt iedereen in deze selectie heeft jaren gevochten om hier te komen. Ieder zijn eigen route. Precies dat gevoel maakt het team ook zo sterk. Het EK winnen zou sowieso een geweldige prestatie zijn, maar ook een beloning voor iedereen.''



Als tiener stond haar eten niet klaar en was ook de schone was niet gestreken. Ook dát hoorde bij het traject om een gedisciplineerde profsporter te worden. Dat werd ze. Via België, Duitsland en Zweden is er nu dus FC Barcelona. Maar eerst moeten morgen de complimenten letterlijk verzilverd worden.