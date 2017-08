Chinese club verft stadion goudkleurig en wint vijf keer op rij

Ook coach Stojkovic lijkt het feng shui, de filosofie waarin men gelooft dat de omgeving het geluk kan beïnvloeden, te omarmen. ,,Het stadion ziet er in goud mooi uit. Er is geen reden om dat nu te veranderen. Nadat we de kleur van ons stadion hebben veranderd, hebben we niet alleen vijf keer gewonnen, maar we zijn ook vaak doeltreffend geweest. Dit is wat de fans willen zien: mooi, offensief voetbal.’’