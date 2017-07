Chirivella van Liverpool naar Willem II

TILBURG - Pedro Chirivella is de naam van de nieuwste aanwinst van Willem II. De 20-jarige verdedigende middenvelder wordt voor één jaar gehuurd van Liverpool, dat hem de tweede helft van vorig seizoen nog verhuurde aan Go Ahead Eagles. In Deventer speelde hij zeventien wedstrijden, waarin hij twee keer scoorde.

In Tilburg komt hij Daniel Crowley weer tegen, met wie hij bij Go Ahead Eagles regelmatig op het middenveld speelde én degradeerde. Chirivella is enthousiast om zijn compagnon weer tegen te komen. ,,Het klikt goed tussen ons, zowel op als naast het veld. Vorig jaar speelden we zestien wedstrijden samen, dus het is mooi dat we weer herenigd worden", aldus de in Valencia geboren speler.

Quote Het klikt goed tussen ons, zowel op als naast het veld Pedro Chirivella

Chirivella maakte zijn debuut voor Liverpool in 2015 tegen Girondins Bordeaux in de Europa League, maar wist nog niet volledig door te breken op Anfield. Wel speelde hij ook al enkele wedstrijden in de Premier League en in beide Engelse bekertoernooien.