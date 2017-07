Chris Froome maakt favorietenrol waar in Chaam

Froome en Mollema sprongen in de laatste van 20 rondes weg. De 4-voudig winnaar van de Tour de France klopte Tour-etappewinnaar Mollema maar net op de sprint. Zo was de Brit het geld dat de organisatie voor hem heeft betaald meer dan waard. In totaal waren er zo'n 20.000 man op Chaam afgekomen om de winnaar van de Tour in Nederland te zien winnen.

Nummer 3 Groenewegen was het met hem eens. ,,Echt een prachtige sfeer. Goede mensen hier dus ik heb maximaal genoten." Mollema erkende zijn meerdere in Froome. ,,Ik was helaas niet snel genoeg in de sprint. We sprongen op het juiste moment weg in de finale, maar uiteindelijk was hij sterker in de sprint."