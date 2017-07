Cilic bezorgt zichzelf primeur met finaleplaats

FC Den Bosch raakt niet in paniek na afhaken hoofdsponsor

14:42 DEN BOSCH - Natuurlijk had Bert Wernke liever gezien dat Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling aangebleven was als hoofdsponsor bij FC Den Bosch. ,,Laat daar geen misverstand over bestaan." Maar dat nu plots alle alarmbellen rinkelen in stadion De Vliert, na het afhaken van de belangrijkste geldschieter, daar is ook geen sprake van, zegt de directeur van FC Den Bosch.