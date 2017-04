CL-duel naar morgen verplaatst na explosies bij spelersbus Dortmund

Het CL-duel is naar morgen verplaatst na de drie explosies bij de spelersbus van Dortmund. Aftrap is om 18.45 uur. Dat is besloten na overleg tussen de Duitse politie, de UEFA en Dortmund.



Het duel gaat niet door omdat in de buurt van de spelersbus van Dortmund, die op weg was naar het stadion, drie explosies waren.