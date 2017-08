'Clubs eerste divisie moeten niet zeuren over missen internationals'

De belangenvereniging Coaches Betaald Voetbal (CVB) wil op korte termijn in gesprek met de KNVB over het voetballen tijdens interlandweekends in de eerste divisie. Het is de CVB een doorn in het oog dat er daardoor clubs zijn die spelers missen, zoals komende vrijdag het geval is. Competitievervalsing zou op de loer liggen.

Zo mist MVV vrijdag in de thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch bijvoorbeeld de basisspelers Steven Pereira (die opgeroepen is voor het nationale team van de Kaapverdische Eilanden) en Florian Loshaj (international van Jong Kosovo). ,,Eigen schuld”, zegt FC Den Bosch-trainer Wil Boessen. ,,Dat wist MVV toen ze die spelers contracteerden.”

Eerlijke competitie

Ook NEC is ‘getroffen’. De Nijmeegse titelkandidaat mist in het thuisduel met FC Eindhoven Ferdi Kadioglu. De aanvaller doet met het Nederlands elftal onder 19 jaar mee aan een vierlandentoernooi in Finland. ,,Het valt nu mee, maar wij hebben negen potentiële internationals”, zegt technisch directeur Remco Oversier. ,,We zijn hier dus niet blij mee. Laat ik vooropstellen dat alle clubs uit de eerste divisie vorig seizoen met dit plan hebben ingestemd. Het idee erachter is dat het commercieel interessant zou zijn om te voetballen als de eredivisie stilligt. Maar er is onvoldoende over nagedacht. Het belang van de KNVB moet een eerlijke competitie zijn. Als je echter twee of drie spelers mist, is dat buitenproportioneel.’’

Zo moet Fortuna Sittard het vrijdag tegen Almere City stellen zonder de jonge aanvoerder Per Schuurs (Oranje Onder-19) en spits André Vidigal (Portugal Onder-20). ,,Wij hebben er niets op tegen als de KNVB deze regeling wijzigt’’, geeft manager Jiry Funke van Fortuna Sittard te kennen.

,,Dit is inderdaad niet de bedoeling’’, zegt Gerard Marsman, directeur van de CBV. ,,Commercieel gezien was dit een goed plan, maar we zijn eraan voorbijgegaan dat sommige clubs getroffen worden. Als een club twee of drie spelers mist, moet die in de gelegenheid worden gesteld om een wedstrijd te verplaatsen.”

Regels

FC Den Bosch-trainer Boessen ziet daar niets in. ,,Verplaatsen? Waarheen?”, vraagt hij zich af. ,,Dan verschuif je het probleem alleen maar.” Voor Boessen hoeft er niets te veranderen. ,,Clubs moeten nu niet gaan zeuren over competitievervalsing. Ze kenden deze regels toen ze hun selectie samenstelden. Als je geblesseerden in de selectie hebt, moet je die vervangen. Dan kun je dat met internationals ook. Bij MVV speelt vrijdag Ippel in plaats van Loshaj en Martina voor Pereira, dus zo gedupeerd is die ploeg niet.”

Volledig scherm Zija Azizov. © Toin Damen

Sinds het vertrek van Vykintas Slivka heeft FC Den Bosch zelf geen A-international meer in de selectie. Wel bestaat de kans dat de ploeg bij een volgend interlandweekeinde de momenteel geblesseerde Zija Azizov moet missen, die al eerder uitkwam voor Azebeidzjan -19. ,,Maar dat weten we”, aldus Boessen. ,,En dan geef ik een ander het vertrouwen. Dat kunnen andere clubs ook doen.”