Cocu: De druk zal toenemen

,,De druk zal toenemen, dat is logisch. We hebben een doelstelling niet gehaald. De druk voor PSV-AZ zal groot zijn'', zei Cocu na de uitschakeling in de derde voorronde van de Europa League. PSV begint de competitie over anderhalve week thuis tegen AZ.



Cocu had zijn ploeg vorige week op eigen veld ook al met 1-0 zien verliezen van de toch niet bepaald grootse Kroaten. ,,De eerste wedstrijd hebben we qua spel niet op niveau gespeeld. Vandaag hebben we meer gebracht dan thuis'', vond de coach .,,Het team heeft meer dan 100 procent gegeven en de kansen gehad. Alleen we scoren niet. Dit is een enorm grote teleurstelling. De klap zal nog komen.''