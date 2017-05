Comeback Kvitova na messteek duurt twee ronden

Kiki Bertens ligt eruit in Parijs na zwakke dag

15:34 Kiki Bertens is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de derde ronde van Roland Garros. De als achttiende geplaatste tennisster, die vorig jaar in Parijs tot de halve finale reikte, verloor in twee sets van de Amerikaanse Catherine Bellis: 3-6, 6-7.