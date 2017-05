'Cup brengt in Manchester beetje vreugde in het verdriet'

De triomf van Manchester United in de Europa League brengt een beetje vreugde in verdrietige tijden. Dat zei voormalig clubicoon David Beckham tegen de BBC na de finale, waarin Ajax met 2-0 boog voor de voetbalgrootmacht uit de stad, die in shock is om de tientallen doden en gewonden na de zelfmoordaanslag in de Manchester Arena.