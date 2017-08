D-Day voor Ajax en FC Utrecht: vijf dingen die je moet weten

Utrecht wacht Russische heksenketel

Stadions tijdens de Europa League zijn vaker leeg dan vol. Zo niet bij Zenit Sint-Petersburg. De fans van de Russische topclub lopen massaal uit voor het duel met FC Utrecht. Het Nieuwe Zenitstadion is volledig uitverkocht. Maar liefst zestigduizend uitzinnige Russen zullen achter hun ploeg staan. Er zullen ruim honderd meegereisde Utrechtse supporters aanwezig zijn. Na de overtuigende 1-0 overwinning van vorige week hoogstwaarschijnlijk vol goede moed.

Spitsen op schot

Cyriel Dessers kende een droomstart bij FC Utrecht. Nadat de Belg de wedstrijd tegen het Poolse Lech Poznan beslistte, schoot de aanvaller zijn ploeg ook langs ADO Den Haag en Willem II. In de thuiswedstrijd tegen Zenit mistte de in de zomer van NAC overkomen spits nog een aantal goede kansen. Dessers is in bloedvorm en lijkt klaar voor de verdedigers van Zenit.

Volledig scherm Klaas Jan Huntelaar heeft een basisplaats veroverd bij Ajax. © Stanley Gontha Klaas-Jan Huntelaar kwam zonder al te grote verwachtingen naar Amsterdam deze zomer. De spits zou in de schaduw van Kasper Dolberg zijn wedstrijden afwerken. Nu het Deense supertalent uit vorm is, heeft Ajax-trainer Marcel Keizer 'de Hunter' echter van stal gehaald. Niet zonder succes. Huntelaar stuurde Ajax zondag in de goede richting door tegen FC Groningen de bevrijdende openingstreffer te maken. Keizer rekent er op dat zijn ervaren spits het elftal in Noorwegen bij de hand neemt.

Transfersoaps in Amsterdam

Ajax' Technisch Directeur Marc Overmars had zich na de Europa League-finale voorgenomen om zijn basiselftal, op Davy Klaassen en Bertrand Traoré na, bij elkaar te houden. Wel werden wisselspelers Jaïro Riedewald, Kenny Tete, Diederik Boer en Heiko Westermann naar de uitgang begeleid. Net als de vorig seizoen verhuurde spelers Richairo Zivkovic en Django Warmerdam. De beurs van Ajax werd gespekt met ongeveer veertig miljoen euro.

Het liep voor Ajax en Overmars volgens plan totdat Tottenham Hotspur zich voor Davinson Sanchez meldde. Aan de vooravond van de competitiestart werd de Colombiaan gek gemaakt door zijn acht (!) zaakwaarnemers. Na een korte staking (Sanchez mistte onder andere de heenwedstrijd met Rosenborg) werd de verdediger voor een recordbedrag van 42 miljoen euro verkocht. Inmiddels is AS Monaco de volgende die op de deur heeft geklopt. Volgens de geruchten is er een bod van 50 miljoen euro voor Kasper Dolberg geweigerd. Ondanks alle goede, ambitieuze bedoelingen lijkt Ajax wederom een topspeler te verliezen en ligt Overmars onder vuur.

Negatieve primeur voor Ajax

Ajax wil ten koste van alles de groepsfase van de Europa League bereiken. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan betekent dat een negatieve primeur voor de recordkampioen. Ajax is op dit moment de enige club in Europa die alle edities van de Europa League heeft meegedaan. Alle keren namen de Amsterdammers deel aan het hoofdtoernooi. Sinds 1966/1967 was er slechts één keer dat Ajax in geen enkel Europees hoofdtoernooi te vinden was. In seizoen 1990/1991. Destijds noodgedwongen, vanwege een schorsing.

Volledig scherm Ajax werd voor na het beruchte staafincident in seizoen 1990/1991 een jaar verbannen van Europees voetbal. Voor Zenit dreigt een soortgelijke negatieve mijlpaal, mits Utrecht in Rusland weet te stunten. De winnaar van de UEFA Cup in 2008 heeft in de laatste zeven seizoenen elke keer het hoofdschema van een Europees toernooi bereikt.

Lord Bendtner en Bratislav Ivanovic

De meest bekende speler van Rosenborg is zonder twijfel Nicklas Bendtner. De spits wordt in Noorwegen op handen gedragen. Sinds zijn komst in maart van dit jaar neemt de Deen zijn ploeg op sleeptouw. In negentien competitiewedstrijden scoorde hij negen doelpunten. In het verleden baarde Bendtner vooral opzien door zijn controversiële gedrag. Zijn bijnaam, The Lord, gaf hij zichzelf.