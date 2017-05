Dafne Schippers komt met kookboek: Dafne Likes

De presentatie van het speciale kookboek is volgende week dinsdag in Amsterdam. Haar fans en andere culinaire liefhebbers kunnen via Facebook Live meekijken.

''De laatste tijd zit ik ontzettend goed in mijn vel'', liet Schippers maandag weten in een persuitnodiging. ,,Ik voel me uitermate fit. Ik weet zeker dat voeding daar een belangrijke rol in speelt en dat blijft heus niet beperkt tot een topsportbestaan. Iedereen die zich beter wil voelen en regelmatig lekker aan het bewegen is, heeft baat bij een gezond voedingspatroon. En dat maakt het voor mij nog leuker: ik kan het nu delen.''