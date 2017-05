Daviscupteam in Den Haag tegen Tsjechië

,,We kijken er naar uit om in Den Haag in actie te komen tegen Tsjechië. De hal is supermooi, gloednieuw en intiem. We verwachten een sfeervolle ambiance'', aldus captain Paul Haarhuis. Nederland en Tsjechië speelden zes keer eerder tegen elkaar. Vijf keer wonnen de Tsjechen, bij wie Tomas Berdych de kopman is. Berdych won vandaag in Madrid van Robin Haase, de hoogst geklasseerde Nederlander op de wereldranglijst.