De Bakker goed op dreef in Scheveningen

Hassan toont bloedvorm op 800 meter

21:32 Sifan Hassan heeft bij de Diamond League in Monaco haar persoonlijk record op de 800 meter opnieuw aangescherpt. De 24-jarige Nederlandse atlete eindigde als vierde in 1.56,81, aanzienlijk sneller dan de 1.58,13 die ze eerder deze maand neerzette in Lausanne.