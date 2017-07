De Bakker verrast Haase in Scheveningen

Crowley verwacht geen de­gra­da­tie­voet­bal bij Willem II

16:25 TILBURG - Daniel Crowley speelde vorig seizoen een halfjaar op huurbasis bij Go Ahead Eagles, maar hij zou niet terug naar Deventer zijn gegaan als die club niet gedegradeerd was. ,,Ik ben aanvallend ingesteld, wil vooruit voetballen. Bij Go Ahead speelden we degradatievoetbal."