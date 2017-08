De geschiedenis geeft Ajax een goede kans tegen OGC Nice

Ten eerste is Ajax al bijna twee jaar Europees ongeslagen in eigen huis. Alleen Juventus, Barcelona, Manchester United, FC Astana en Real Madrid doen beter. De laatste zeven Europese thuiswedstrijden werden allemaal gewonnen. Met een achtste Europese thuisoverwinning op rij zou het daarmee de indrukwekkende reeks evenaren die de Ajacieden neerzetten tussen december 1994 en maart 1996. Nice zal dus van goeden huize moeten komen om de ijzersterke thuisreputatie teniet te doen. Daarnaast won Ajax de zes Europese returns waarbij ze de heenwedstrijd met een 1-1 buitenshuis waren begonnen.

Bovendien geniet Nice geen sterke Europese uitreputatie. Van de negentien Europese uitwedstrijden die Les Aiglons speelden, verloren ze er maar liefst veertien. Daarnaast werd er ook vier keer gelijk gespeeld en slechts een keer gewonnen. Bovendien bevinden de Fransen zich in het hol van de leeuw zonder de onberekenbare sterspeler Balotelli. Al hoeft dat niet per se goed nieuws te zijn voor de Amsterdammers. De grillige Italiaan speelde in zijn carrière vijf wedstrijden tegen Ajax maar wist er geen enkele te winnen.

Statistisch gezien heeft Ajax een kans van 74 procent om zich tegen Nice te plaatsen, gebaseerd op de de resultaten uit de geschiedenis van alle Europese competities. De Franse kustploeg wist zich nog nooit te plaatsen voor de voorronde van de Champions League. Nice trad wel twee keer aan in de Europacup I, al moeten we voor de laatste keer wel erg ver terug in de tijd: het verloor in het seizoen 1959/60 de kwartfinale tegen Real Madrid.