VELDHOVEN - De intrede van beloftenteams zorgt voor felle discussies in het amateurvoetbal. Dat tot grote ergernis van Veldhovenaar Jos Blatter, die zich onder meer met Marcel Brands over de licentie-eisen voor amateurclubs heeft gebogen. ,,De kritiek vanuit de amateurclubs is te makkelijk.”

Jos Blatter weet waar hij het over heeft als hij kritiek uit op de houding van amateurclubs tegenover de ‘Jong-teams’ van profclubs. Hij is namens de regionale amateurclubs een van de dertig vertegenwoordigers in de ledenraad en bondsvergadering van KNVB. Tevens zetelt de erevoorzitter van UNA, samen onder andere Marcel Brands (PSV), Hans Smulders (ex-FC Eindhoven) en nog twee vertegenwoordigers uit het amateurvoetbal in een werkgroep ‘Optimalisering licentie-eisen’. Het negativisme rondom de instroming van beloftenteams in de tweede en derde divisie stoort de Veldhovenaar enorm. ,,De vraag is wat de clubs nou willen”, zegt Blatter.

Verschil verdwenen

Hij herinnert eraan dat in 2011 is besloten dat álle clubs onder voorwaarde spelers mogen betalen. Daarmee verdween volgens Blatter het verschil tussen het betaalde en amateurvoetbal. ,,In 2014 riepen we met z’n allen dat de kwaliteit van het Nederlandse voetbal omhoog moest door de sterkste teams via de voetbalpiramide bij elkaar te brengen. Een grote meerderheid was het eens om beloftenteams in te laten stromen. Om weerstand te bieden en spelers te latontwikkelen. Simpel, toch? Vervolgens komt er een golf aan negatieve publiciteit los omdat die Jong-teams telkens met een ander team spelen, geen publiek meebrengen en dat er op wisselende aanvangstijden wordt afgetrapt. Veel te gemakkelijk. Er zal best aan het model mét beloftenteams geschaafd moeten worden, maar dan wel met de achtergrond dat de kwaliteit er niet onder lijdt.”

Starre houding

Quote Het is vanuit het za­ter­dag­voet­bal, nota bene een derde deel van voetballend Nederland, alleen maar nemen en niets geven. Onvoorstelbaar. Jos Blatter Ook de integratie tussen het zaterdag- en zondagvoetbal verloopt tot nu toe verre van vlekkeloos. Vooral de starre en arrogante houding van de zaterdagclubs is Blatter een doorn in het oog. ,,We zijn het enige land in de wereld waar het zaterdag- en zondagvoetbal gescheiden is. Het is vanuit het zaterdagvoetbal, nota bene een derde deel van voetballend Nederland, alleen maar nemen en niets geven. Onvoorstelbaar. Zondagclubs zijn bereid om op hun zaterdag te gaan spelen en daar staat ampers iets tegenover.”

Volledig scherm © Kees Martens

UNA kreeg vorige maand ongewild de zaterdagclubs over de rooie. Na de degradatie uit de tweede divisie was UNA in de conceptindeling voorbestemd voor de derde divisie zaterdag, vanwege een overschot aan clubs in de zondag-afdeling. Een lobby vanuit Zeelst in de Zeister bossen volgde met als resultaat dat UNA, conform de regels, bij de officiële klasse-indeling gewoon op zondag stond. Daardoor telde de derde divisie zaterdag ineens vijf beloftenteams. Een luid protest volgde, even dreigden de zaterdagclubs om hun woorden kracht bij te zetten en een eigen competitie op te gaan richten. Daar werd uiteindelijk toch van afgezien. Blatter: ,,Als dat was doorgegaan hadden we ze snel een hand moeten geven met de boodschap: ‘veel succes’. Gelukkig liep het zo'n vaart niet.”

Volledig scherm amateurvoetbal krant knipsel © UNKNOWN