De legendarische sportmaand mei in iconische foto's

Het is vandaag 1 juni: we kunnen bijkomen van een ongekende sportmaand. Mei 2017 bracht alles wat sport zo mooi maakt. Er werd afgerekend met trauma's, meeslepend gewonnen, afscheid genomen, gehuild, gejuicht en ontroerend mooi feest gevierd. Dus vooruit, omdat we er geen genoeg van kunnen krijgen: een terugblik in foto's.

1 mei: huldiging Vitesse

Nog nooit in het 125-jarige bestaan had Vitesse een prijs gewonnen. Dus toen Ricky van Wolfswinkel de Arnhemse club naar de KNVB-beker schoot, huilden volwassen mannen van geluk.

Volledig scherm Supporters van Vitesse op de Markt tijdens de huldiging. © ANP

7 mei: Excelsior dwarsboomt kampioensfeest

De slingers op de Coolsingel waren al opgehangen en de fontein was in gereedheid gebracht. Het enige dat Feyenoord moest doen, was 'even' winnen van het kleine broertje Excelsior. De Kralingers zegevierden met 3-0.

Volledig scherm Nicolai Jørgensen loopt achter de juichende Excelsior-spelers langs. © ANP

9 mei: persconferentie KNVB

Het had eigenlijk nog het meeste weg van een volksgericht. Technisch directeur Hans van Breukelen dacht met een fraaie powerpoint bondscoach Dick Advocaat te presenteren. Maar het werd een wirwar van beschuldigingen, halve leugens, jijbakken en afgeluisterde telefoongesprekken. Gênant dus.

Volledig scherm Hans van Breukelen en Jean-Paul Decossaux tegenover de pers. © ANP

11 mei: Ajax bereikt EL-finale

Nooit meer zou een Nederlandse club een Europese finale halen, oordeelden de kenners. Maar plots was daar het jeugdige Ajax, dat met dank aan ijzersterke thuiswedstrijden doorstootte naar de Europa League-finale. In de halve finale werd Olympique Lyon uitgeschakeld.

Volledig scherm Kasper Dolberg stift de even belangrijke als fraaie 0-1 binnen in Lyon. © ANP

14 mei: Kuyt schiet Feyenoord naar de titel

Een week na het debacle tegen Excelsior, was het thuis tegen Heracles Almelo dan toch raak. De grote man, de speler die bijna alle zonnestraaltjes van deze titel opeiste, was Dirk Kuyt. De Katwijker tekende voor een hattrick in de kampioenswedstrijd en nam enkele dagen later afscheid als profvoetballer.

Volledig scherm Dirk Kuyt rent met de schaal op het legioen af. © ANP

15 mei: Coolsingel viert veest

Zeventien jaar was de Coolsingel een doodnormale straat in Rotterdam. Een straat vol herinneringen en hoop, en af en toe een bescheiden feest. Maar al die jaren fietsten er mensen en reden er trams alsof Feyenoord nooit meer kampioen zou worden. Op 15 mei werd het wachten beëindigd.

Volledig scherm De Coolsingel tijdens de huldiging van Feyenoord. © ANP

18 mei: Wright stort in, Van Gerwen wint

Dat Michael van Gerwen de allerbeste darter ter wereld is, mag al een tijdje bekend heten. Het was dus geen verrassing dat de Brabander ook de Premier League op zijn naam schreef. Maar we herinneren ons toch vooral de zes wedstrijdpijlen die tegenstander Peter Wright in die finale verkwanselde. Arme, arme Wright. Weer geen hoofdprijs voor de Engelsman.

Volledig scherm Peter Wright verbergt zijn gezicht. © Lawrence Lustig

20 mei: Dumoulin wint op Oropa

Enkele dagen ervoor had Tom Dumoulin alle tegenstanders vermorzeld in de tijdrit en het roze veroverd. Maar dat de Limburger de Giro d'Italia wel eens zou kunnen winnen, werd pas echt duidelijk toen hij op zeer fraaie wijze een bergetappe won. Op de slotklim naar Oropa was hij iedereen de baas.

Volledig scherm Tom Dumoulin was ongekend sterk op Oropa. © ANP

22 mei: Nicky Hayden overlijdt

De wereld treurde toen oud-werelkampioen MotoGP Nicky Hayden na een fietsongeval overleed. Uiteraard werd de Amerikaan vier dagen later tijdens het Superbike-weekend in Engeland herdacht door zijn voormalige renstal Honda.

Volledig scherm Nicky Hayden wordt herdacht. © Getty

24 mei: Ajax kansloos ten onder

Het zat er geen moment in. In de negentig minuten die Ajax in de Europa League-finale tegen Manchester United speelde, wisten de Amsterdammers eigenlijk geen enkele kans te creëren. Het fysieke spel van de ploeg van José Mourinho, met veel hoge ballen, was Ajax te machtig.

Volledig scherm Aanvoerder Davy Klaassen passeert de EL-beker die niet voor hem is. © ANP

27 mei: hockeylegendes hangen stick aan de wilgen

De play-offs om het kampioenschap in het vrouwenhockey stonden in het teken van afscheid. Afscheid van Amsterdam-speelster Ellen Hoog, en afscheid van Den Bosch-speelster Maartje Paumen. Die laatste won de tweestrijd der iconen van het Nederlandse hockey, en veroverde haar elfde landstitel.

Volledig scherm Maartje Paumen (rechts) troost Ellen Hoog. © ANP

28 mei: FC Utrecht naar voorronde Europa League

Na de 3-0 nederlaag in Alkmaar, gaven weinigen nog iets voor de kansen van FC Utrecht. Maar de Domstedelingen rechtten de rug in een spectaculaire wedstrijd, bogen het verlies om, namen de strafschoppen beter dan AZ en plaatsten zich voor Europees voetbal. Dolle vreugde in Galgenwaard.

Volledig scherm Willem Janssen is uitzinnig na de 3-0 van Gyrano Kerk, die achter hem loopt. © Pro Shots

28 mei: Tom Dumoulin schrijft geschiedenis

In de afsluitende tijdrit gaf Tom Dumoulin alle concurrenten billenkoek en schreef hij historie door als eerste Nederlander de Giro d'Italia te winnen. Nederland heeft na 37 jaar eindelijk weer een groterondewinnaar. Het vervelende incident aan de voet van de Stelvio is plots geen drama meer, maar slechts een geestige anekdote.

Volledig scherm Tom Dumoulin omhelst zijn ploeggenoot Laurens ten Dam, enkele tellen nadat de Limburger de Giro heeft gewonnen. © ANP

28 mei: Rutjes viert feest

Of hij nog steeds juichend door het stadion rent, is niet bekend. De eindeloze blijdschap van Nathan Rutjes, toen Roda JC zich handhaafde in de eredivisie, was hoe dan ook vertederend. Maar goed, eigenlijk is alles wat deze olijke cultheld doet vertederend.

Volledig scherm Nathan Rutjes maakt een selfie met een fan. © ANP

28 mei: Totti neemt afscheid

Er namen meerdere clubiconen afscheid in deze maand, maar wij kozen voor de clubicoon onder de clubiconen. Francesco Totti vond het na 24 (!) seizoenen AS Roma wel mooi geweest. De inmiddels 40-jarige spelmaker nam afscheid in de thuiswedstrijd tegen Genoa.

Volledig scherm Francesco Totti wordt bejubeld door zijn ploeggenoten. © Pro Shots

29 mei: Woods wordt gearresteerd

Altijd pijnlijk om een sportgrootheid in een dergelijke situatie te zien. Golflegende Tiger Woods werd in verwarde toestand, slapend in een stationair draaiende auto aangetroffen en ingerekend. We hopen dat hij gauw weer het juiste pad vindt.

Volledig scherm Tiger Woods wordt in de boeien geslagen. © Pro Shots

31 mei: huldiging Dumoulin in Maastricht

Aan alles was te merken dat Giro-winnaar Tom Dumoulin zich niet echt op zijn gemak voelde tijdens de huldiging in Maastricht. Zo veel mensen, zo veel loftuitingen... De pas 26-jarige Dumoulin kan er toch maar beter aan gaan wennen, denken wij.