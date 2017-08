De Ligt over Bendtner: 'Niet de beste tegen wie ik speelde'

Zoals dat wel vaker gaat in aanloop naar een belangrijke wedstrijd, wilde de Noorse pers vooral weten hoe De Ligt tegen zijn directe tegenstander aankijkt. De beste tegen wie hij ooit speelde?



De Ligt lachte eens en formuleerde een slim antwoord. ,,Hij is natuurlijk een heel goede spits die voor clubs als Arsenal en VfL Wolfsbrug heeft gespeeld in de grote Europese competities. Dus we zullen hem echt onder controle moeten houden om een goed resultaat te bereiken. Maar hij is is niet de beste tegen wie ik speelde.’’



De Ligt noemde verder geen namen, maar tijdens het Europa League-avontuur van afgelopen seizoen stond de jonge verdediger in de halve finale tegen Alexandre Lacazette van Lyon. Tijdens de verloren finale in Stockholm tegen Manchester United was de razendsnelle Marcus Rashford zijn directe tegenstander.



Volgens De Ligt is Ajax ook na de 0-1 nederlaag vorige week in Amsterdam de favoriet. ,,We gaan er alles aan doen om alsnog de groepsfase te bereiken. Daar heb ik ook alle vertrouwen in.’’