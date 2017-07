De Randamie wil revanche: Terughalen wat ze hebben afgepakt

Het waren zware maanden voor UFC-vechtster Germaine de Randamie. Bij vlagen loodzwaar, zelfs. De goedlachse Utrechtse werd wereldkampioen, moest die titel inleveren en kreeg vervolgens bakken kritiek en zelfs bedreigingen over zich heen. Maar de 33-jarige is klaar om alle negativiteit los te laten en - letterlijk en figuurlijk - terug te vechten. Op 2 september begint haar jacht op een nieuwe wereldtitel in Ahoy Rotterdam. Zelf zit ze vol vuur. ,, It's time to shine.''

Door Dolf van Aert

Hoe zat het ook alweer? De Randamie werd in februari als eerste Nederlandse vrouw ooit wereldkampioen in Mixed Martial Arts (MMA). Ze versloeg de Amerikaanse Holly Holm in New York en pakte daarmee de titel in de vedergewichtsklasse (tot 65,8 kilogram) van de UFC. Holm vocht die jurybeslissing nog wel aan, maar zonder resultaat. De Randamie werd in Nederland ondertussen als een heldin onthaald, met een huldiging in Stadion Galgenwaard in 'haar' Utrecht als absoluut hoogtepunt.

Die blijdschap maakte vorige maand plaats voor teleurstelling en verbazing. De UFC - de grootste MMA-organisatie ter wereld - besloot dat De Randamie haar titel moest verdedigen tegen Cris 'Cyborg' Justino. Maar omdat de Braziliaanse in het verleden meerdere keren werd betrapt op het gebruik van doping, weigerde de Nederlandse dat gevecht. Daarop ontnam de UFC haar de wereldtitel. Met het bericht dat De Randamie op 2 september in Ahoy Rotterdam begint met haar route op weg naar de wereldtitel in het bantamgewicht (tot 61,2 kilogram) kan ze eindelijk weer over positieve zaken praten. Maar de gebeurtenissen van de afgelopen maanden zijn De Randamie niet in de koude kleren gaan zitten.

Germaine de Randamie wordt gehuldigd in voetbalstadion de Galgenwaard na het behalen van haar wereldtitel in Mixed Martial Arts (MMA). De Randamie toont trots hor kampioensgordel voor de Bunnikside-tribune.

Consequenties

,,Weet je, hoe raar het ook klinkt: dat ik mijn titel moest inleveren, vond ik niet eens zo erg'', begint De Randamie haar verhaal. ,,Iedere keuze die je als mens maakt, heeft consequenties. En dit was nou eenmaal het gevolg van míjn keuze. Ik heb principes, daar sta ik achter en daar wijk ik ab-so-luut niet van af. Justino is twee keer betrapt op doping. Wat is dat voor signaal, richting kinderen bijvoorbeeld?'' De Randamie heeft totaal geen spijt van haar besluit, de consequenties draagt ze. Maar de storm van kritiek die daarop losbarstte, heeft haar diep geraakt.

,,Het waren echt de meest verschrikkelijke verwensingen en beschuldigingen. Het begon ermee dat ik bang was voor 'Cyborg'. Luister: ik heb tegen de allerbeste staande vechters gevochten, ben regerend wereldkampioen kickboksen in drie verschillende klassen en heb gebokst - niet mijn discipline - tegen een man die 20 kilo zwaarder is. Bang? Prima, die mening mogen mensen hebben. Boeit me niet.'' Maar het ging veel verder dan dat.

Germaine de Randamie (links) in februari, tijdens haar titelgevecht tegen de Amerikaanse Holly Holm.

Grafstenen

,,En dan heb ik het niet over één mailtje, maar honderden. Mailtjes waarin stond dat ik het leven niet waard was, dat ik maar beter zelfmoord kon plegen. Mensen ontwierpen zelfs grafstenen met mijn naam en sterfdatum erop.'' De Randamie slikt. ,,Dat heeft me echt enorm geraakt. Hoge bomen vangen veel wind, dat zal best zo zijn. Maar dit ging te ver. Niet eens zozeer voor mezelf, maar dat soort mensen neemt dus blijkbaar de tijd om deze reacties rond te sturen. Dus dat zouden ze ook zomaar kunnen doen naar mensen met depressieve gevoelens, of iets dergelijks. Als ik daaraan denk...'' Ze maakt haar zin niet af.

Quote Mensen ontwierpen grafstenen met mijn naam en sterfdatum erop Germaine de Randamie

Germaine de Randamie met haar moeder Wil en haar kampioensgordel.

Positieve zaken

Ze heeft er ook al genoeg over gezegd, het is tijd om over positieve zaken te praten. ,,Ik ben ruim achttien jaar geleden enorm verliefd geworden op de vechtsport. Ik hou er zó zielsveel van, en wil niets anders dan die liefde met mensen delen.'' Een handblessure leek een rentree lange tijd echter in de weg te staan. ,,Maar inmiddels heb ik groen licht gekregen van mijn chirurg: de noodzakelijke operatie wordt uitgesteld tot ná 2 september. En dat wilde ik per se, ik wil vechten in Ahoy. Ik heb ook echt wel positieve reacties gekregen, dus ik moet het Nederlandse volk iets teruggeven.''

Volledig scherm Germaine de Randamie met de Nederlandse vlag. © Robin Utrecht Dat gaat dus over een kleine twee maanden gebeuren, met een gevecht tegen de Amerikaanse Marion Reneau. Dat doet De Randamie in een lagere gewichtsklasse, haar eigenlijke niveau. Het is de eerste stap richting een nieuwe wereldtitel, al heeft ze zelf nog geen idee hoe die route eruit ziet. ,,De UFC bepaalt de regels'', legt De Randamie uit. ,,Het hangt ook af van dat gevecht tegen Reneau. Het resultaat, de manier waarop ik vecht, hoe veel spektakel ik bied. Ik heb geen idee hoe de UFC werkt, maar zij bepalen uiteindelijk waarom en wanneer iemand voor de titel mag vechten. Maar of dat in mijn geval twee, vijf of tien wedstrijden is: dat boeit me geen reet. Ik wil gewoon knokken.''

Kampioensgordel

Ze heeft er vooral veel zin in, vechten voor eigen publiek, zo veel is wel duidelijk. ,,Het wordt een knalfeest in Rotterdam, écht. Ik voel me top, ben mentaal nog nooit zo sterk geweest en ben blij dat ik nu op dit punt ben en alle negativiteit kan vergeten. Maar vooral: ik moet en zal terughalen wat ze van mij hebben afgepakt: die kampioensgordel. En dat gaat gebeuren ook, it's time to shine.''

Germaine de Randamie.