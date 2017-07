De Thai naast Wimbledon, een zekerheidje

Door Rik Spekenbrink

Toen Rafael Nadal en Gilles Müller vorige week op 13-13 stonden, zaten we hier als idioten te tikken. In drie versies tegelijk, want het kon alle kanten op natuurlijk. De werktitels varieerden van ‘Heroïsche ontsnapping Nadal’ tot ‘Müller krijgt straatvechter Nadal klein’. Versie drie ging uit van een partij die nog niet was afgelopen bij de eerste deadline van de krant. Het werd krap, heel krap, maar de exit van Nadal was net op tijd binnen op de redactie in Rotterdam.

Op zulke dagen heb je hier op Wimbledon één zekerheidje: het avondeten komt niet in het geding. Restaurants in Londen sluiten bijtijds hun keuken en het is nog wel een aardig stukje met de metro ook. Dat red je op dit soort avonden nooit. Maar net buiten het park zit de Thai Girder. Een fijne plek om even stoom af te blazen. En, dat hebben de collega’s die hier al decennia komen prima geregeld, er wordt altijd plaats gemaakt voor een paar Hollandse krantenverslaggevers. Hoe laat of druk het ook is.

Waarschuwing

Binnen is het één grote chaos, altijd. Ook de tennisfans weten de tent te vinden natuurlijk. Soms zit er ook een umpire te eten, of een coach. De zaak wordt bestierd door Jane, een pittige tante met energie voor tien. Maar de echte baas staat in de keuken, dat is haar moeder. De deur naar de keuken staat altijd open, maar er hangt ook een groot vel papier met een waarschuwing. ‘Praat niet tegen de chef als ze aan het koken is!’. Ik dacht aan een grapje, maar Jane waarschuwde me van de week. ,,Probeer het anders maar eens. Kijken of je blijft leven.” Maar niet gedaan.

Ook vanavond wordt het weer laat, Roger Federer moet zijn persconferentie nog geven. Jane, we komen er zo aan.