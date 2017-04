'De verhalen worden alleen maar beter'

Met al die aandacht voor jou, de gekte, media en fans die bovenop je springen, is dan het peloton, waar je afgeschermd bent, niet juist de beste plek om te zijn? ,,In het peloton ben ik gewoon een van de jongens. Dat is ook waarom de laatste maanden niet zo zwaar zijn geweest. Ik zat in Argentinië, Oman, trainingskampen, Italië en de wereld draaide gewoon door. Ik deed mijn ding, zoals elk jaar. In België is het wat drukker, maar het leidt me niet af.'' ,,Veel renners kwamen in de Tirreno al langs om afscheid te nemen, omdat ze de klassiekers niet rijden. 'We rijden niet meer samen, dus ik kom gedag zeggen. Veel geluk in je verdere leven.' Dat is wel vreemd. Je zit in de koers, er komt iemand langs en opeens besef je: er zijn niet veel wedstrijden meer over.'' ,,Ik weet zelf van vroeger nog hoe het was als iemand stopte. Met Johan Museeuw en Peter Van Petegem. Dan ging ik ook langs voor een praatje en dacht ik: hoe raar zal het zijn als hij er niet meer is. Die stapt zo uit ons eigen beschermde wereldje. Maar als diegene er dan niet meer is, verandert er eigenlijk niks. De wedstrijd gaat gewoon door.''

Iedereen vraagt je de afgelopen weken naar je mooiste overwinningen in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Wat mij opvalt bij jou en wielrenners in het algemeen is het fotografisch geheugen wat wedstrijden betreft. Hoe kan het dat jullie zo veel momenten minutieus kunnen terughalen? ,,Ik heb daar wel een goede verklaring voor. In Vlaanderen hebben ze De Flandriens gemaakt, een reeks op televisie. Belgische winnaars van klassiekers. Ik heb dat een beetje bijgehouden om te zien wat ze allemaal vertelden. Ze lieten heel kleine stukjes zien uit een wedstrijd, twintig of dertig seconden. Dat was dan gelijk een aanhalingspunt en dan begint dat geheugen te werken.'' ,,Dat is omdat je die dingen zo intens meemaakt, dan onthoud je ook meer. Omdat je zo gefocust bent in een wedstrijd, komt het allemaal op de harde schijf. Na de aankomst ben je niet bewust van wat je allemaal hebt opgeslagen. Ik merk het pas als ik in bed kruip of naar huis ga met de auto. Dan laat ik de radio uit en wil ik geen lawaai. Dan is het nog een uurtje of anderhalf naar huis. Maar als ik thuis ben, slaap ik ook altijd slecht. Door die hoeveelheid informatie, zo veel indrukken, lawaai en al die mensen.'' Waar gaat al die informatie straks naartoe als je gestopt bent? ,,Dat is toch juist mooi, hè? Dan kun je overal verhalen gaan vertellen en die verhalen worden dan alleen maar beter en beter met de jaren.''

Ben je toe aan een tweede leven?

,,Ik zal niet zeggen dat ik klaar ben met wielrennen, maar ik heb wel zoiets van: dit is een heel mooi moment.''



Klopt het dat je vorig jaar in de bus na je tweede plek in Parijs-Roubaix achter Mathew Hayman besloot om nog één jaar door te gaan?

,,Ja. Ik weet niet wat ik gedaan zou hebben als ik gewonnen had. Of ik dan echt gestopt was. Ik denk het niet. Maar ik heb daar wel beslist om toch nog een jaar langer door te rijden.''



Was al het werk in de voorbereiding, alle training in de winter, makkelijker op te brengen omdat je wist: dit is mijn laatste jaar?

,,Ik dacht dat het makkelijker zou zijn en dat was ook zo, omdat je weet dat het de laatste keer is. Ik had alleen een beetje ongeluk in Omloop het Nieuwsblad met een valpartij. Daardoor heb ik twee kansen gemist in het openingweekeinde en afgelopen weekeinde in de Ronde van Vlaanderen werd ik door mijn ploeggenoot Philippe Gilbert geklopt met het wegkomen. Ik kan mezelf alleen maar laten zien als het moment daar is. En we zijn nog niet volle bak geweest, op volle snelheid. Ik hoop dat die mogelijkheid zondag komt.''



Hoe verklaar je jouw drive om tot het laatste moment in je carrière te willen winnen? Zat dat er al in als tiener?

,,Ik was niet vervelend, maar wel lastiger als ik een koers verloren had. Verliezen heb ik moeten leren. Er is een reeks op VTM nu, met heel veel beelden uit mijn jeugdwedstrijden. Van een supporter die al mee reist vanaf mijn dertiende. Echt chic materiaal trouwens. En daar zitten veel stukken in waar ik echt aan het foe­teren en tieren ben. Dat ik denk: dat ben ik niet. Meestal als ik verloren had door een eigen fout. Dat kan ik nu nog wel eens hebben, dat ik dan lastig ben voor mezelf.''