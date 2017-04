Ajax staat na een wonderbaarlijke ontsnapping voor het eerst in twintig jaar weer in een halve finale van een Europees bekertoernooi. Het elftal van trainer Peter Bosz kwam donderdag in de verlenging van de return met Schalke 04 in de kwartfinale van de Europa League met 3-0 achter. Nick Viergever en Amin Younes redden hun ploeg echter toen Joël Veltman al met twee gele kaarten uit het veld was gestuurd (3-2). Bekijk de samenvatting.