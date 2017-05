Debutant schakelt publiekslieveling Tsonga uit

De Argentijnse nummer 94 van de wereld, debutant in Parijs, versloeg de als twaalfde geplaatste Tsonga in vier sets, 7-5 6-4 6-7 (6) en 6-4. Dat de publiekslieveling in Parijs het lastig had bleek al op gisteren, toen Olivo in de vierde set al een matchpoint kreeg. Die werkte Tsonga echter weg, waarna het duel wegens de invallende duisternis werd onderbroken.