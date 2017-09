Del Potro na spectaculaire comeback in kwartfinale US Open

De 28-jarige Del Potro, in 2009 de winnaar op Flushing Meadows, sloeg een paar aces aan het einde van de vierde set die hem precies op het juiste moment hielpen in de wedstrijd te blijven. Nadat hij in die set van een 5-2 achterstand was teruggekomen en de Oostenrijker Thiem zelf verzuimde een matchpoint te verzilveren, domineerde Del Potro vervolgens ook de tiebreak.



In de vijfde set, na al ruim 3,5 uur te hebben gespeeld, brak Del Potro de service van Thiem, toen diens service haperde en de Argentijn profiteerde van een dubbele fout. Dat de twee zeer aan elkaar gewaagd waren blijkt wel uit het totale aantal behaalde punten: Thiem won er zelfs net iets meer: 141 om 139.