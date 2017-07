Del Potro verslikt zich in ongeplaatste Let

Het is voor Gulbis de tweede keer dat hij de derde ronde van Wimbledon haalt. De eerste keer was in 2013, toen was Del Porto nog halve finalist. Gulbis strandde destijds in de derde ronde tegen Fernando Verdasco. Ook nu zal de Let het zwaar krijgen in de derde ronde. Zijn volgende tegenstander is namelijk drievoudig Wimbledon-winnaar Novak Djokovic.