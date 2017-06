Derby tussen PSV en FC Eindhoven gaat niet door

PSV gaat rond 10 juli op trainingskamp en op het moment dat de ploeg terugkeert, is de eerste Europa League-voorronde niet heel ver meer weg (27 juli, red.). De ploeg heeft voor die donderdag een aantal dagen rust nodig.

De Lichtstadderby kent een lange historie, maar werd al vaker niet georganiseerd. Ook in 2008 en 2009 was er geen treffen tussen de twee Eindhovense ploegen. Vanaf 2010 werd het duel steeds elk jaar in de zomerse voorbereidingsperiode afgewerkt. Vorig jaar won FC Eindhoven met 1-0, dankzij een treffer van Mart Lieder.