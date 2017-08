Deventers bedrijf wist als een van de eerste van transfer Neymar

In noodtempo moeten 30.000 t-shirts en caps naar Parijs worden gestuurd. Daarvoor moest Roel Bakker zo'n anderhalve week geleden alle plannen voor het weekeinde overboord gooien. Op zaterdag, nog voor de rest van de wereld het wist, kwam het telefoontje uit Parijs: ,,Het is Neymar. We weten alleen nog niet of hij nummer 10 of 11 op zijn shirt krijgt.''



Een halve week daarvoor waren Bakker en zijn team van State of Football al ingeschakeld door PSG. ,,Dit gaat om een grote speler. Sta paraat'', was toen de mededeling over de aanvaller van FC Barcelona. Dus seinde Bakker al zijn Turkse fabriek in. ,,Juist die en niet die in China of Bangladesh, waar we ook mee werken. Dat duurt te lang. PSG wil nú de spullen in de fan-shop. Er is dus ook geen discussie over het vervoer: dat moet per vliegtuig.''



Vorige week stond er in Parijs gelijk een rij voor de shop om een wedstrijdshirt met Neymar er op te kopen. ,,Die shirts worden in de winkel bedrukt. Daar is ook een run op. Iedereen wil iets met Neymar.''